Заместитель министра обороны внепланово проинспектировал склады с продуктами для военных

Заместитель министра обороны Виталий Половенко провел внеплановые инспекции складов в восточной и центральной части Украины, с целью проконтролировать качество и выдачу суточного полевого набора продуктов - сухпайков для военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Я получил немало нареканий на пайки. В целом в Вооруженных силах распространены две нормы пайков. Это 10-я и 15-я нормы. Эти пайки очень отличаются. Дело в том, что 10-я норма в основном состоит из консервов и выдается на несколько суток. А, вот 15-я - это полностью готовые сбалансированные блюда для наших военных, - отметил Виталий Половенко.

Детали

Отмечается, что в 15-й полевой набор входит 14 видов меню с полноценными блюдами. Например: борщи, супы, различные каши с мясом и овощами, кофе, чай, мед, джем, сухари ржаные и пшеничные, галеты. Энергетическая ценность одного рациона должна составлять не менее 3500 килокалорий.

То есть, эти два полевых набора имеют фактически разное назначение. Если военный отправляется в командировку на несколько суток, будет вполне достаточно 10-й нормы. Но, если военные выполняют соответствующие задачи и несколько недель находятся за пределами ППД, однозначно для них нужна 15-я норма. К сожалению, сложилась такая ситуация, когда некоторым бойцам предлагают исключительно 10-ю норму, - сказал Виталий Половенко.

Кроме этого, заместитель Министра обороны отметил, последний раз закупка пайка 15-й нормы состоялась в конце 2022-го года. Вся партия была изъята из-за несоответствия лабораторных требований.

Важно, чтобы военнослужащие имели в наличии обе нормы полевых наборов. Впоследствии планируется отойти от консервов и кормить наших защитников и защитниц полноценными блюдами. Ведь мы четко осознаем, что качественное и безопасное питание военных также является гарантией нашей безопасности! Поэтому, Командование Сил логистики должно организовать обеспечение сухими пайками и как можно быстрее сформировать потребность для закупки 15-й нормы пайков. Когда Минобороны получит эту потребность, Государственный оператор тыла проведет закупки, подчеркнул заместитель Министра обороны.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, 29 февраля, посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.