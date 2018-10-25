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Заступник Лаврова: основи для зближення позицій РФ і США щодо України поки що немає

Київ • УНН

 • 8184 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ситуація в Україні обговорювалася в ході візиту в Москву помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, основи для зближення позицій двох країн поки немає. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в ефірі російського федерального телебачення, повідомляє УНН.

“Я не можу переказувати зміст розмов, тим більше розмов такого рівня, але я вас запевняю, що обговорення України відбулося (під час візиту Болтона). Воно було дуже непростим, наші позиції з американцями кардинально розходяться з безлічі питань. І я не відчуваю, що в цій сфері є якесь зближення чи основа для якогось поступового поглиблення взаєморозуміння. Це, скоріше, негативний момент”, — вказав він.

Візит Болтона в Москву відбувся 21-23 жовтня. За цей час він провів зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, міністрами оборони і закордонних справ Сергієм Шойгу і Сергієм Лавровим, президентом РФ Володимиром Путіним, а також помічником президента РФ із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Як повідомляв УНН, у Радбезі РФ привідкрили завісу таємниці щодо кола питань зустрічі Патрушева та Болтона.

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