Заступник Лаврова: основи для зближення позицій РФ і США щодо України поки що немає

“Я не можу переказувати зміст розмов, тим більше розмов такого рівня, але я вас запевняю, що обговорення України відбулося (під час візиту Болтона). Воно було дуже непростим, наші позиції з американцями кардинально розходяться з безлічі питань. І я не відчуваю, що в цій сфері є якесь зближення чи основа для якогось поступового поглиблення взаєморозуміння. Це, скоріше, негативний момент”, — вказав він.

Візит Болтона в Москву відбувся 21-23 жовтня. За цей час він провів зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, міністрами оборони і закордонних справ Сергієм Шойгу і Сергієм Лавровим, президентом РФ Володимиром Путіним, а також помічником президента РФ із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Як повідомляв УНН, у Радбезі РФ привідкрили завісу таємниці щодо кола питань зустрічі Патрушева та Болтона.