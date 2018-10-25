Заместитель Лаврова: основы для сближения позиций РФ и США по Украине пока нет

“Я не могу пересказывать содержание бесед, тем более бесед такого уровня, но я вас заверяю, что обсуждение Украины состоялось (во время визита Болтона). Оно было очень непростым, наши позиции с американцами кардинально расходятся по множеству вопросов. И я не ощущаю, что в этой сфере есть какое-то сближение или основа для какого-то постепенного углубления взаимопонимания. Это, скорее, негативный момент”, — указал он.

Визит Болтона в Москву состоялся 21-23 октября. За это время он провел встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, президентом РФ Владимиром Путиным, а также помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.

Как сообщал УНН, в Совбезе РФ приоткрыли завесу тайны относительно круга вопросов встречи Патрушева и Болтона.