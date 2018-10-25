Заместитель Лаврова: основы для сближения позиций РФ и США по Украине пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Ситуация в Украине обсуждалась в ходе визита в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, основы для сближения позиций двух стран пока нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире российского федерального телевидения, сообщает УНН.
“Я не могу пересказывать содержание бесед, тем более бесед такого уровня, но я вас заверяю, что обсуждение Украины состоялось (во время визита Болтона). Оно было очень непростым, наши позиции с американцами кардинально расходятся по множеству вопросов. И я не ощущаю, что в этой сфере есть какое-то сближение или основа для какого-то постепенного углубления взаимопонимания. Это, скорее, негативный момент”, — указал он.
Визит Болтона в Москву состоялся 21-23 октября. За это время он провел встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, президентом РФ Владимиром Путиным, а также помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.
Как сообщал УНН, в Совбезе РФ приоткрыли завесу тайны относительно круга вопросов встречи Патрушева и Болтона.