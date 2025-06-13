Заповідник "Софія Київська" у Києві закрили для відвідувачів на тлі візиту делегації ЮНЕСКО

Національний заповідник "Софія Київська" у Києві у п’ятницю, 13 червня, закритий для відвідувачів. Архітектурний комплекс після російської атаки відвідали експерти ЮНЕСКО. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Заповідника у Facebook.

13 червня (пʼятниця) територія Національного заповідника "Софія Київська" з технічних причин буде закрита для відвідувачів. Просимо вибачення за можливі незручності та дякуємо за розуміння - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Національний заповідник "Софія Київська" прийняв делегацію Представництва ЮНЕСКО в Україні на чолі з головою організації К'ярою Децці Бардескі. Цей візит був пов’язаних з пошкодженнями, яких зазнав заповідник через ракетний удар росії по Києву.

Головною причиною візиту стала втрата фрагменту тинькованого карнизу з центральної апсиди на східному фасаді Софійського собору (перша половина XI ст.; кінець ХVII – початок ХVIII ст.; кінець XIX ст.).

В Заповіднику зазначили, що пошкоджений фрагмент є пам’яткою архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення. Він також є складової об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра".

Доповнення

Внаслідок нічної атаки рф було пошкоджено Софійський собор у Києві та Одеську кіностудію в Одесі.

Міністерство закордонних справ засудило удар по собору святої Софії у Києві, наголосивши, що це продовження імперської політики москви, яка спрямована на знищення нашої національної ідентичності та внеску України у світову історію та культуру.