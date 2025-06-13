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Заповедник "София Киевская" в Киеве закрыли для посетителей на фоне визита делегации ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Заповедник "София Киевская" 13 июня закрыли для посетителей. Эксперты ЮНЕСКО посетили его из-за повреждений, причиненных ракетным ударом россии, в частности, потерю фрагмента карниза.

Заповедник "София Киевская" в Киеве закрыли для посетителей на фоне визита делегации ЮНЕСКО

Национальный заповедник "София Киевская" в Киеве в пятницу, 13 июня, закрыт для посетителей. Архитектурный комплекс после российской атаки посетили эксперты ЮНЕСКО. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Заповедника в Facebook.

13 июня (пятница) территория Национального заповедника "София Киевская" по техническим причинам будет закрыта для посетителей. Просим прощения за возможные неудобства и благодарим за понимание 

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что Национальный заповедник "София Киевская" принял делегацию Представительства ЮНЕСКО в Украине во главе с председателем организации Кьярой Децци Бардески. Этот визит был связан с повреждениями, которые получил заповедник из-за ракетного удара россии по Киеву.

Главной причиной визита стала потеря фрагмента тинькованного карниза с центральной апсиды на восточном фасаде Софийского собора (первая половина XI в.; конец ХVII – начало ХVIII в.; конец XIX в.).

В Заповеднике отметили, что поврежденный фрагмент является памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения. Он также является составной частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра".

Дополнение

В результате ночной атаки рф было поврежден Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия в Одессе.

Министерство иностранных дел осудило удар по собору святой Софии в Киеве, подчеркнув, что это продолжение имперской политики москвы, которая направлена на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаКультура
ЮНЕСКО
Министерство иностранных дел Украины
Киев
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