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Залп у 24 "Калібри": росіяни вивели у Чорне море 3 надводні ракетоносії

Залп у 24 "Калібри": росіяни вивели у Чорне море 3 надводні ракетоносії

Київ • УНН

 • 29326 перегляди

Сили оборони Півдня закликали українців бути уважними до сигналів повітряних тривог.

російська федерація вивела у Чорне море три надводних ракетоносії. Рівень небезпеки наразі дуже високий. Про це пише УНН з посиланням на Сили оборони Півдня. 

Деталі 

Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий

- йдеться в дописі. 

Сили оборони Півдня закликали українців бути уважними до сигналів повітряних тривог. У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття.

Нагадаємо

Печник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни, ймовірно,  тепер мають можливість перезарядити підводні човни новоросійську, не повертаючись на базу в тимчасово окупованому Севастополі.

У Чорне море вийшла більша кількість російських кораблів ніж зазвичай: що відомо06.06.24, 16:18 • 17328 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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