Залп у 24 "Калібри": росіяни вивели у Чорне море 3 надводні ракетоносії
Київ • УНН
Сили оборони Півдня закликали українців бути уважними до сигналів повітряних тривог.
російська федерація вивела у Чорне море три надводних ракетоносії. Рівень небезпеки наразі дуже високий. Про це пише УНН з посиланням на Сили оборони Півдня.
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Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий
Сили оборони Півдня закликали українців бути уважними до сигналів повітряних тривог. У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття.
Нагадаємо
Печник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни, ймовірно, тепер мають можливість перезарядити підводні човни новоросійську, не повертаючись на базу в тимчасово окупованому Севастополі.
У Чорне море вийшла більша кількість російських кораблів ніж зазвичай: що відомо06.06.24, 16:18 • 17328 переглядiв