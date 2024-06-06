Залп в 24 "калибра": россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя

Российская Федерация вывела в Черное море три надводных ракетоносителя. Уровень опасности сейчас очень высок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Силы обороны юга.

Детали

Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжении до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высок - - говорится в сообщении.

Силы обороны юга призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушных тревог. В случае объявления об опасности стоит оперативно переходить в укрытие.

Напомним

Печник Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне, вероятно, теперь имеют возможность перезарядить подводные лодки Новороссийска, не возвращаясь на базу во временно оккупированном Севастополе.

В Черное море вышло большее количество российских кораблей чем обычно: что известно