Залп в 24 "калибра": россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя

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Силы обороны юга призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушных тревога.
Правозащитники попросили суд Гааги выдать ордера на арест российских пропагандистов соловьева, симоньян и киселева
Международная федерация за права человека (FIDH) требует, чтобы МУС выдал ордера на арест российских пропагандистов владимира соловьева, маргариты симоньян, дмитрия киселева и дмитрия медведева за распространение ненависти против мирных жителей Украины, что может быть квалифицировано как преступление против человечности.
В Telegram появилась собственная внутренняя валюта: зачем это и что за нее можно приобрести
Telegram представила внутреннюю валюту под названием Telegram Stars, которую пользователи могут использовать для покупки и продажи цифровых товаров или услуг с помощью ботов и мини-приложений на платформе.
Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка
Двое граждан Украины были среди четырех погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от чешского города Пардубице, и украинские дипломаты связались с родственниками одной жертвы, но все еще ищут родственников второй жертвы.
В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго
Из-за превышения лимитов потребления "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в 12 регионах Украины, включая Киев, и предупредило о возможных перебоях в работе объектов критически важной инфраструктуры.
Во Львове и области ввели аварийные отключения
Из-за превышения лимита мощности во Львове и области были введены аварийные отключения электроэнергии.
Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои
Сообщается, что общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 69. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону.
российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ
Российские власти планируют продолжить выявление и арест имущества граждан Украины в оккупированном Крыму. Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства.
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"
Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.
В Одесской области ввели аварийные отключения света
В Одесской области по распоряжению "Укрэнерго" были введены аварийные отключения электроэнергии из-за превышения установленных в сутки лимитов потребления электроэнергии.