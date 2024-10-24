Залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном зупинене через обстріл рф - Укрзалізниця
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомила про припинення залізничного сполучення між Миколаєвом та Херсоном через обстріл рф. Пасажирів доправлятимуть автобусами, ремонтні бригади вже працюють над відновленням руху.
Російська армія вдарила по залізничному сполученню між Миколаєвом та Херсоном. Доправлення пасажирів здійснюватиметься автобусами. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.
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Зазначається, що потяги сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.
Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом,
Укрзалізниця наголосила, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. Там обіцяють відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.
Нагадаємо
30 вересня, через ворожий обстріл у Миколаївській області перегін Долинська - Миколаїв було закрито для руху поїздів. Поїзд Київ - Миколаїв курсував до ст. Долинська, пасажирам організували автобусний трансфер.