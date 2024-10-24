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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном остановлено из-за обстрела рф - Укрзализныця

Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном остановлено из-за обстрела рф - Укрзализныця

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 04:23  •  2867 просмотра

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Укрзализныця сообщила о прекращении железнодорожного сообщения между Николаевом и Херсоном из-за обстрела рф. Пассажиров будут доставлять автобусами, ремонтные бригады уже работают над восстановлением движения.

Российская армия ударила по железнодорожному сообщению между Николаевом и Херсоном. Доставка пассажиров будет осуществляться автобусами. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.

Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом,

- говорится в сообщении.

Укрзализныця отметила, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. Там обещают восстановить железнодорожное сообщение до обратного рейса.

Напомним

30 сентября, из-за вражеского обстрела в Николаевской области перегон Долинская - Николаев был закрыт для движения поездов. Поезд Киев - Николаев курсировал до ст. Долинская, пассажирам организовали автобусный трансфер.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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