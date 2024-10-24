Железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном остановлено из-за обстрела рф - Укрзализныця
Киев • УНН
Укрзализныця сообщила о прекращении железнодорожного сообщения между Николаевом и Херсоном из-за обстрела рф. Пассажиров будут доставлять автобусами, ремонтные бригады уже работают над восстановлением движения.
Российская армия ударила по железнодорожному сообщению между Николаевом и Херсоном. Доставка пассажиров будет осуществляться автобусами. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.
Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом,
Укрзализныця отметила, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. Там обещают восстановить железнодорожное сообщение до обратного рейса.
Напомним
30 сентября, из-за вражеского обстрела в Николаевской области перегон Долинская - Николаев был закрыт для движения поездов. Поезд Киев - Николаев курсировал до ст. Долинская, пассажирам организовали автобусный трансфер.