Захворюваність на кір у найближчі тижні, скоріше за все, буде зростати - імунолог

У найближчі тижні в Україні може зрости захворюваність на кір. Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ Федір Лапій в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.

Кір в Україні зростає. Ми практично за січень 2025 року вже перевищили понад 50% випадків 2024 року. Скоріше за все, найближчі тижні кір буде зростати - сказав Лапій.

Доповнення

В Україні за минулий рік зареєстрували 433 випадки кору - це майже в сім разів більше, ніж за аналогічний період 2023-го, коли було лише 65 хворих. Особливо тривожна ситуація серед дітей: на них припадає 84,2% випадків (365 хворих), а це вдесятеро більше, ніж торік (35 випадків).

У Чернівецькій області зафіксовано летальний випадок кору – померла 10-річна дитина, яка не була вакцинована. Це сталося на тлі критично низького рівня імунізації.

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