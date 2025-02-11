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Заболеваемость корью в ближайшие недели, скорее всего, будет расти - иммунолог

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За январь 2025 года количество случаев кори превысило 50% от показателей 2024 года. В 2024 году зарегистрировано 433 случая, из которых 84,2% - дети, что в 10 раз больше чем в 2023 году.

В ближайшие недели в Украине может вырасти заболеваемость корью. Об этом заявил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Федор Лапий в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Корь в Украине растет. Мы практически за январь 2025 года уже превысили более 50% случаев 2024 года. Скорее всего, ближайшие недели корь будет расти

- сказал Лапий.

Дополнение

В Украине за прошлый год зарегистрировали 433 случая кори - это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда было всего 65 больных. Особенно тревожная ситуация среди детей: на них приходится 84,2% случаев (365 больных), а это в десять раз больше, чем в прошлом году (35 случаев).

В Черновицкой области зафиксирован летальный случай кори - умер 10-летний ребенок, который не был вакцинирован. Это произошло на фоне критически низкого уровня иммунизации.   

В Украине запланировали довакцинацию во избежание вспышек инфекций: Минздрав назвал сроки11.02.25, 11:17 • 12697 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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