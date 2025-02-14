Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати - Міндовкілля
Київ • УНН
Після удару ворожого безпілотника на ЧАЕС загорілася зовнішня обшивка Арки нового безпечного конфайнменту. Пожежу локалізовано, радіаційний фон залишається в нормі.
Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС вдалося локалізувати після атаки російського безпілотника. Радіаційна ситуація перебуває під контролем. Про це повідомляє Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, яку цитує пресслужба міністерства, передає УНН.
Деталі
О 21:30 вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини
Зазначається, що контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо
У ніч із 13 на 14 лютого експерти МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС зафіксували вибух на новій споруді, що захищає пошкоджений 4-й реактор. Вибух призвів до пожежі, проте оболонка реактора не постраждала, а рівень радіації залишився в межах норми, повідомили в МАГАТЕ.
Пізніше у відомстві підтвердили, що удар було завдано російським дроном, двигун якого знайшли на місці події.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко оприлюднили наслідки атаки, а міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук заявила про реальну загрозу радіаційного забруднення, наслідки якого можуть бути непередбачуваними.
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Водночас прессекретар президента рф дмитро пєсков відкинув звинувачення в ударі по Чорнобильській АЕС, назвавши їх "провокацією" та "підтасовкою".
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