Возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды
Киев • УНН
После удара вражеского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки нового безопасного конфайнмента. Пожар локализован, радиационный фон остается в норме.
Возгорание заполнителя внешней обшивки Арки нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС удалось локализовать после атаки российского беспилотника. Радиационная ситуация находится под контролем. Об этом сообщает Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, которую цитирует пресс-служба министерства, передает УНН.
Детали
В 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК. Радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - ежеминутно
Отмечается, что контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем.
Напомним,
В ночь с 13 на 14 февраля эксперты МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС зафиксировали взрыв на новом сооружении, защищающем поврежденный 4-й реактор. Взрыв привел к пожару, однако оболочка реактора не пострадала, а уровень радиации остался в пределах нормы, сообщили в МАГАТЭ.
Позже в ведомстве подтвердили, что удар был нанесен российским дроном, двигатель которого нашли на месте происшествия.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко обнародовали последствия атаки, а министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук заявила о реальной угрозе радиационного загрязнения, последствия которого могут быть непредсказуемыми.
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В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС, назвав их «провокацией» и «подтасовкой».
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