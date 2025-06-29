Загарбники вдарили по Лиману на Донеччині: пошкоджена житлова забудова, поранено родину з дитиною
Київ • УНН
29 червня армія рф обстріляла житловий будинок у прифронтовому Лимані Донецької області. Сім'я, що складається з 51-річних чоловіка й дружини та їхнього 12-річного сина, отримала мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та отруєння чадним газом.
Мішенню для армії рф став житловий 5-поверховий будинок у прифронтовому Лимані. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримала родина – 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син.
Передає УНН із посиланням на телеграм-канал Донецької обласної прокуратури.
Деталі
У неділю, 29 червня, зс рф вдарили по Лиману, Донецької області. Поранена сім'я з дитиною.
Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок атаки в одній з квартир отримала тілесні ушкодження родина – 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син.
Тип озброєння встановлюється. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Їм надано медичну допомогу.
За даними прокуратури, на місці влучання пошкоджено фасад, вікна й балкони будинку.
За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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