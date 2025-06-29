Оккупанты ударили по Лиману в Донецкой области: повреждена жилая застройка, ранена семья с ребенком

Целью для армии РФ стал жилой 5-этажный дом в прифронтовом Лимане. В результате атаки телесные повреждения получила семья – 51-летние муж с женой и их 12-летний сын.

Передает УНН со ссылкой на телеграм-канал Донецкой областной прокуратуры.

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В воскресенье, 29 июня, ВС РФ ударили по Лиману, Донецкой области. Ранена семья с ребенком.

Целью для вражеского средства поражения стал жилой 5-этажный дом. В результате атаки в одной из квартир получила телесные повреждения семья – 51-летние муж с женой и их 12-летний сын. - информирует Донецкая областная прокуратура.

Тип вооружения устанавливается. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и отравление угарным газом. Им оказана медицинская помощь.

По данным прокуратуры, на месте попадания повреждены фасад, окна и балконы дома.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

российские дроны и ракеты атаковали Дрогобычский район, попав в объект промышленной инфраструктуры. В части Дрогобыча пропала электроэнергия, пострадавших нет.

Полтавщина подверглась массированной комбинированной атаке: в Кременчугском районе произошло попадание, в Полтавском районе загорелось здание.

В ночь на воскресенье, 29 июня, враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.