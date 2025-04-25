Загарбники атакували Харківщину дронами: є загиблий, пошкоджені будинки та авто

Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед", а також дронами невстановленого типу у Харківській області пошкоджені житлові будинки, установи, авто. Загинула 1 людина, декілька людей поранено.

Передає УНН із посиланням на керівника ОВА Харківщини Олега Синєгубова.

Деталі

Харківська військова адміністрація передає зведення щодо подій, пов'язаних з атаками зс рф по населеним пунктам області.

Харків, 06:45

Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" пошкоджено 4 будівлі ресторанного комплексу.

Харків, 00:35

Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" спалахнули складські будівлі та гаражні бокси. Пошкоджено 8 приватних будинків та один багатоквартирний будинок.

Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань, 22:27

Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів приватний будинок.

Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова Новоселівка, 16:21

Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватниі будинки, господарчу споруду та вуличні енергомережі.

Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Постольне, 15:50

Внаслідок обстрілу (тип встановлюється) горів житловий будинок на площі 90 м.кв, 2 господарчі споруди на площі 36 м.кв та трава на площі 2,5 га.

Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, за межами с. Шестакове, 14:14

Внаслідок обстрілу (БпЛА невстановленого типу) горів автомобіль ВАЗ-21013 на площі 5 м.кв. Загинув 36-річний чоловік.

Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова Новоселівка (Олександрівка), 14:13

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та три господарчі споруди.

Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка, 12:30

Внаслідок обстрілу з РСЗВ горить хвойна підстилка на площі 2 га.

Куп'янський р-н., Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка, 11:15

Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла трава та очерет на площі 2 га. Постраждали 83-річна та 78-річна жінки.

Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова, 07:31

Внаслідок обстрілу КАБ зруйновано приміщення магазину.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.

Нагадаємо

Вночі 25 квітня Харків зазнав атаки ворожих БпЛА, зафіксовано кілька прильотів по території підприємств. Внаслідок атаки виникли пожежі, інформація про постраждалих уточнюється.