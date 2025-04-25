Захватчики атаковали Харьковщину дронами: есть погибший, повреждены дома и авто
Киев • УНН
Российские дроны атаковали Харьковщину, повредив дома, учреждения и авто. Есть жертвы и раненые. На Купянском направлении отбиты четыре атаки захватчиков.
В результате обстрела БпЛА типа "Шахед", а также дронами неустановленного типа в Харьковской области повреждены жилые дома, учреждения, авто. Погиб 1 человек, несколько человек ранены.
Передает УНН со ссылкой на руководителя ОВА Харьковщины Олега Синегубова.
Детали
Харьковская военная администрация передает сводку о событиях, связанных с атаками вс рф по населенным пунктам области.
- Харьков, 06:45
В результате обстрела БпЛА типа "Шахед" повреждены 4 здания ресторанного комплекса.
- Харьков, 00:35
В результате обстрела БпЛА типа "Шахед" вспыхнули складские здания и гаражные боксы. Повреждены 8 частных домов и один многоквартирный дом.
- Харьковский р-н., Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань, 22:27
В результате обстрела FPV-дроном горел частный дом.
- Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Клиновая Новоселовка, 16:21
В результате обстрела повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение и уличные энергосети.
- Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Постольное, 15:50
В результате обстрела (тип устанавливается) горел жилой дом на площади 90 м.кв, 2 хозяйственные постройки на площади 36 м.кв и трава на площади 2,5 га.
- Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, за пределами с. Шестаково, 14:14
В результате обстрела (БпЛА неустановленного типа) горел автомобиль ВАЗ-21013 на площади 5 м.кв. Погиб 36-летний мужчина.
- Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Клиновая Новоселовка (Александровка), 14:13
В результате обстрела повреждены частный дом и три хозяйственные постройки.
- Изюмский район, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка, 12:30
В результате обстрела из РСЗО горит хвойная подстилка на площади 2 га.
- Купянский р-н., Кондрашевская ТГ, с. Нечволодовка, 11:15
В результате обстрела из РСЗО горела трава и камыш на площади 2 га. Пострадали 83-летняя и 78-летняя женщины.
- Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Борова, 07:31
В результате обстрела КАБ разрушено помещение магазина.
На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загризового и в сторону Богуславки.
Напомним
Ночью 25 апреля Харьков подвергся атаке вражеских БпЛА, зафиксировано несколько прилетов по территории предприятий. В результате атаки возникли пожары, информация о пострадавших уточняется.