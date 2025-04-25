Захватчики атаковали Харьковщину дронами: есть погибший, повреждены дома и авто

В результате обстрела БпЛА типа "Шахед", а также дронами неустановленного типа в Харьковской области повреждены жилые дома, учреждения, авто. Погиб 1 человек, несколько человек ранены.

Передает УНН со ссылкой на руководителя ОВА Харьковщины Олега Синегубова.

Детали

Харьковская военная администрация передает сводку о событиях, связанных с атаками вс рф по населенным пунктам области.

Харьков, 06:45

В результате обстрела БпЛА типа "Шахед" повреждены 4 здания ресторанного комплекса.

Харьков, 00:35

В результате обстрела БпЛА типа "Шахед" вспыхнули складские здания и гаражные боксы. Повреждены 8 частных домов и один многоквартирный дом.

Харьковский р-н., Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань, 22:27

В результате обстрела FPV-дроном горел частный дом.

Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Клиновая Новоселовка, 16:21

В результате обстрела повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение и уличные энергосети.

Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Постольное, 15:50

В результате обстрела (тип устанавливается) горел жилой дом на площади 90 м.кв, 2 хозяйственные постройки на площади 36 м.кв и трава на площади 2,5 га.

Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, за пределами с. Шестаково, 14:14

В результате обстрела (БпЛА неустановленного типа) горел автомобиль ВАЗ-21013 на площади 5 м.кв. Погиб 36-летний мужчина.

Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Клиновая Новоселовка (Александровка), 14:13

В результате обстрела повреждены частный дом и три хозяйственные постройки.

Изюмский район, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка, 12:30

В результате обстрела из РСЗО горит хвойная подстилка на площади 2 га.

Купянский р-н., Кондрашевская ТГ, с. Нечволодовка, 11:15

В результате обстрела из РСЗО горела трава и камыш на площади 2 га. Пострадали 83-летняя и 78-летняя женщины.

Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Борова, 07:31

В результате обстрела КАБ разрушено помещение магазина.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загризового и в сторону Богуславки.

Напомним

Ночью 25 апреля Харьков подвергся атаке вражеских БпЛА, зафиксировано несколько прилетов по территории предприятий. В результате атаки возникли пожары, информация о пострадавших уточняется.