Загроза вибуху на столичному мосту Метро: що відомо наразі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро, наразі перекрито автомобільний рух та зупинено курсування потягів “червоною гілкою” столичного метрополітену від станції “Арсенальна” до станції “Дарниця”, пише УНН.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що: “На мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро”. З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.
Ще через певний час начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко поінформував, що: “Правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план. Наразі на місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби. До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро та погрожує підірвати його і державні установи”.
Крищенко також зазначив, що: “Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито”.
Погрозу підірвати міст Метро поліція кваліфікувала як підготовку до теракту. У свою чергу, поліція діалогу підтвердила, що зловмисник збив поліцейський дрон.