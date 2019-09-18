Угроза взрыва на столичном мосту Метро: что известно на данный момент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр, пока перекрыто автомобильное движение и остановлено курсирования поездов “красной ветке” столичного метрополитена от станции “Арсенальная” до станции “Дарница”, пишет УНН.
Первое сообщение о ЧП поступило от прессслужбы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.
Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что: “Информация от посторонних лиц поступило в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие предметами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали”.
В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что: “На мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро”. По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.
Еще через некоторое время начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что: “Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы. В столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения”.
Крищенко также отметил, что: “Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто”.
Угрозу взорвать мост Метро полиция квалифицировала как подготовку к теракту. В свою очередь, полиция диалога подтвердила, что злоумышленник сбил полицейский дрон.