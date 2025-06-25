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"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
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"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
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Як в Україні змінилилась народжуваність за тиждень: дані Мін'юсту

Київ • УНН

 • 842 перегляди

З 16 по 22 червня в Україні зареєстровано 2 682 новонароджених, що на 79 менше, ніж тижнем раніше. Це включає 1 385 хлопчиків та 1 297 дівчаток.

Як в Україні змінилилась народжуваність за тиждень: дані Мін'юсту

З 16 по 22 червня в Україні зареєстрували 2 тисячі 682 новонароджених, – на 79 менше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.

Деталі

За тиждень в Україні отримали перші документи 1 тисяча 385 хлопчиків та 1 тисяча 297 дівчаток.

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Для порівняння, з 9 по 15 червня було зареєстровано 2 тисячі 761 дитину: 1 тисячу 223 хлопчиків та 1 тисячу 134 дівчинок.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що до 2050 року кількість населення України може скоротитися до 25 мільйонів, а до 2100 року — до лише 15 мільйонів. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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