Как в Украине изменилась рождаемость за неделю: данные Минюста
Киев • УНН
С 16 по 22 июня в Украине зарегистрировано 2682 новорожденных, что на 79 меньше, чем неделей ранее. Это включает 1 385 мальчиков и 1 297 девочек.
С 16 по 22 июня в Украине зарегистрировали 2 тысячи 682 новорожденных, – на 79 меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.
Детали
За неделю в Украине получили первые документы 1 тысяча 385 мальчиков и 1 тысяча 297 девочек.
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Для сравнения, с 9 по 15 июня было зарегистрировано 2 тысячи 761 ребенок: 1 тысяча 223 мальчика и 1 тысяча 134 девочки.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что к 2050 году количество населения Украины может сократиться до 25 миллионов, а к 2100 году — до всего 15 миллионов. Об этом говорится в материале The Washington Post.
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