За мера Сум внесли 3 млн гривень застави
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. За мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, внесли заставу у розмірі 3 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Цитата
«За особу була внесена застава у повному обсязі. Наразі на підозрюваного покладено процесуальні обов’язки, зокрема прибувати до детективів прокурора чи суд за 1-ю вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до державної міграційної служби паспорти для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю», - повідомила Постолюк.
Доповнення
4 жовтня Вищий антикорупційний суд арештував мера Сум Олександра Лисенка з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.
Прокурор наполягав на застосуванні Лисенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.
Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.
Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.
2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.