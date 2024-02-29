За лютий Сили оборони ліквідували 13 російських літаків - Міноборони
Київ • УНН
У лютому Збройні сили України знищили 13 російських літаків, зокрема 10 винищувачів-бомбардувальників, 2 винищувачі та 1 літак дальнього радіолокаційного виявлення, що стало найгіршим місяцем для російських пілотів з жовтня 2022 року.
У лютому Сили оборони України знищили 13 російських військових літаків, серед яких літак радіолокаційної розвідки А-50. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.
Деталі
Лютий – найкоротший місяць у році, але наші захисники неба досягли найвищих результатів у збитті російських літаків з жовтня 2022 року
Українські війська знищили:
- десять винищувачів-бомбардувальників Су-34;
- два винищувачі Су-35;
- один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Здається, бути пілотом російського військового літака - це найгірша робота в світі
Нагадаємо
Окрім літаків, у лютому Сили оборони на Таврійському напрямку уразили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Бригадний генерал Тарнавський розповів, що "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та розбився на Авдіївському напрямку.