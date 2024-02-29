За лютий Сили оборони ліквідували 13 російських літаків - Міноборони

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10170 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71959 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155819 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153306 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126488 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134239 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85986 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93425 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99021 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89782 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5900 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6410 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5196 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5438 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4532 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153307 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224288 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373646 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309765 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3040 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15059 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31914 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28697 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126489 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

За лютий Сили оборони ліквідували 13 російських літаків - Міноборони

Київ • УНН

 • 24049 перегляди

У лютому Збройні сили України знищили 13 російських літаків, зокрема 10 винищувачів-бомбардувальників, 2 винищувачі та 1 літак дальнього радіолокаційного виявлення, що стало найгіршим місяцем для російських пілотів з жовтня 2022 року.

За лютий Сили оборони ліквідували 13 російських літаків - Міноборони

У лютому Сили оборони України знищили 13 російських військових літаків, серед яких літак радіолокаційної розвідки А-50. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Деталі 

Лютий – найкоротший місяць у році, але наші захисники неба досягли найвищих результатів у збитті російських літаків з жовтня 2022 року

- заявили в Міноборони.

Українські війська знищили:

  • десять винищувачів-бомбардувальників Су-34;
  • два винищувачі Су-35;
  • один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Здається, бути пілотом російського військового літака - це найгірша робота в світі

- додають у Міноборони. 

Нагадаємо

Окрім літаків, у лютому Сили оборони на Таврійському напрямку уразили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Бригадний генерал Тарнавський розповів, що "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та розбився на Авдіївському напрямку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Су-34
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Ка-50
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46