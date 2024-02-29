За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны
Киев • УНН
В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.
В феврале Силы обороны Украины уничтожили 13 российских военных самолетов, среди которых самолет радиолокационной разведки А-50. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.
Детали
Февраль - самый короткий месяц в году, но наши защитники неба достигли самых высоких результатов в сбивании российских самолетов с октября 2022 года
Украинские войска уничтожили:
- десять истребителей-бомбардировщиков Су-34;
- два истребителя Су-35;
- один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Кажется, быть пилотом российского военного самолета - это худшая работа в мире
Напомним
Кроме самолетов, в феврале Силы обороны на Таврическом направлении поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бригадный генерал Тарнавский рассказал, что "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и разбился на Авдеевском направлении.
За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны
В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.
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