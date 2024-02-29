За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

В феврале Силы обороны Украины уничтожили 13 российских военных самолетов, среди которых самолет радиолокационной разведки А-50. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Февраль - самый короткий месяц в году, но наши защитники неба достигли самых высоких результатов в сбивании российских самолетов с октября 2022 года - заявили в Минобороны.

Украинские войска уничтожили:

десять истребителей-бомбардировщиков Су-34;

два истребителя Су-35;



один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.



Кажется, быть пилотом российского военного самолета - это худшая работа в мире - добавляют в Минобороны.

Напомним

Кроме самолетов, в феврале Силы обороны на Таврическом направлении поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бригадный генерал Тарнавский рассказал, что "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и разбился на Авдеевском направлении.