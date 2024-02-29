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За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 14:57  •  10134 просмотра

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В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.

В феврале Силы обороны Украины уничтожили 13 российских военных самолетов, среди которых самолет радиолокационной разведки А-50. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали 

Февраль - самый короткий месяц в году, но наши защитники неба достигли самых высоких результатов в сбивании российских самолетов с октября 2022 года

- заявили в Минобороны.

Украинские войска уничтожили:

  • десять истребителей-бомбардировщиков Су-34;
  • два истребителя Су-35;
  • один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
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Кажется, быть пилотом российского военного самолета - это худшая работа в мире

- добавляют в Минобороны. 

Напомним

Кроме самолетов, в феврале Силы обороны на Таврическом направлении поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бригадный генерал Тарнавский рассказал, что "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и разбился на Авдеевском направлении.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
sukhyi-su-34Су-34
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vertolit-kamova-ka-50Ка-50
За лютий Сили оборони ліквідували 13 російських літаків - Міноборони
Ukraine's Defense Forces destroy 13 russian aircraft in February - Defense Ministry
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За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.

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