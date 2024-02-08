Був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку: Тарнавський розповів деталі про "відмінусований" вертоліт рф
Київ • УНН
Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52, сам вертоліт розбився на Авдіївському напрямку 7 лютого.
На Таврійському напрямку Сили оборони уразили із зенітно-ракетного комплексу російський вертоліт Ка-52 - "Алігатор". Про це розповів бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52
Як зазначається, ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та "удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку".
Доповнення
На Таврійському напрямку 7 лютого Збройні сили України відбили 64 штурми з боку російсько-окупаційних військ, знищили 34 одиниці російської військової техніки та нейтралізували або знищили 178 безпілотних літальних апаратів.