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Був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку: Тарнавський розповів деталі про "відмінусований" вертоліт рф

Київ • УНН

 • 28264 перегляди

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52, сам вертоліт розбився на Авдіївському напрямку 7 лютого.

На Таврійському напрямку Сили оборони уразили із зенітно-ракетного комплексу російський вертоліт Ка-52 - "Алігатор". Про це розповів бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52

- написав Тарнавський у соцмережах.

Як зазначається, ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та "удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку".

Доповнення

На Таврійському напрямку 7 лютого Збройні сили України відбили 64 штурми з боку російсько-окупаційних військ, знищили 34 одиниці російської військової техніки та нейтралізували або знищили 178 безпілотних літальних апаратів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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