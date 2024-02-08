Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф
Киев • УНН
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.
На Таврическом направлении Силы обороны поразили из зенитно-ракетного комплекса российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор". Об этом рассказал бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.
7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
Как отмечается, вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и "удобрил почву на Авдеевском направлении".
Дополнение
На Таврическом направлении 7 февраля Вооруженные силы Украины отбили 64 штурма со стороны российско-оккупационных войск, уничтожили 34 единицы российской военной техники и нейтрализовали или уничтожили 178 беспилотных летательных аппаратов.
Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.
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На Таврическом направлении 7 февраля Вооруженные силы Украины отразили 64 штурма со стороны российско-оккупационных войск, уничтожили 34 единицы российской военной техники, в том числе вертолет, и нейтрализовали или уничтожили 178 беспилотных летательных аппаратов.