За кордоном на карантині перебуває 712 громадян України - МЗС

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ надали оновлені дані щодо поширення коронавірусу нового типу серед українців за кордоном і заходам вжитим до громадян України, в зв'язку з поширення цієї хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.