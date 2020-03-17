За кордоном на карантині перебуває 712 громадян України - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ надали оновлені дані щодо поширення коронавірусу нового типу серед українців за кордоном і заходам вжитим до громадян України, в зв'язку з поширення цієї хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
Так, станом на 23:30 16 березня, за наведеними даними 5 українців за кордоном одужали. Ще вісім українців наразі лікують (по 2 — в Німеччині, Польщі та Італії, та по 1 — у Молдові та ОАЕ).
Одна громадянка України померла в Італії 13 березня.
У пресслужбі навели дані щодо ізольованих громадян України за кордоном. Всього на карантині перебуває 748 українців: Єгипет — 712 осіб (в двох готелях), Японія — 16, Бразилія — 16, Молдова — 3, Росія — 1.
У МЗС також нагадали, що всього до України були евакуйовані 294 особи. Серед них — 45 людей були евакуйовані з Китаю (20 лютого), 37 — з круїзного лайнера Grand Princess (12 березня), 123 особи ввечері евакуйовані з Італії (15 березня), 15 — з Греції (16.03) та ще 74 українці були евакуйовані з Лівану (також 16 березня).
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.