За рубежом на карантине находится 712 граждан Украины - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел предоставили обновленные данные о распространении коронавируса нового типа среди украинцев за рубежом и предпринятым мерам к гражданам Украины, в связи с распространением этой болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
По состоянию на 23:30 16 марта, по приведенным данным 5 украинцев за рубежом выздоровели. Еще восемь украинцев пока лечат (по 2 — в Германии, Польше и Италии, и по одному в Молдове и ОАЭ).
Одна гражданка Украины умерла в Италии 13 марта.
В пресс-службе привели данные относительно изолированных граждан Украины за рубежом. Всего на карантине находится 748 украинцев: Египет — 712 человек (в двух отелях), Япония — 16, Бразилия — 16, Молдова — 3, Россия — 1.
В МИД также напомнили, что всего в Украину были эвакуированы 294 человека. Среди них — 45 человек были эвакуированы из Китая (20 февраля), 37 — с круизного лайнера Grand Princess (12 марта), 123 человека вечером эвакуированы из Италии (15 марта), 15 — из Греции (16.03) и еще 74 украинца были эвакуированы из Ливана (также 16 марта).
Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.
Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.