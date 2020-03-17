За рубежом на карантине находится 712 граждан Украины - МИД

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел предоставили обновленные данные о распространении коронавируса нового типа среди украинцев за рубежом и предпринятым мерам к гражданам Украины, в связи с распространением этой болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.