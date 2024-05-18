За добу окупанти завдали 452 ударів по Запорізькій області
Київ • УНН
За минулу добу ворожі сили здійснили 452 обстріли в Запорізькій області, з них 200 - з безпілотників, 18 - з РСЗВ, 234 - з артилерії по різних населених пунктах, у результаті чого було зафіксовано 9 повідомлень про руйнування житла, але обійшлося без жертв.
Протягом останньої доби окупанти здійснили 452 обстріли по Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинилися Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка та Новоданилівка. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зокрема, 200 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Окрім цього, 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Роботине. Також 234 артилерійські обстріли були завдані по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Додамо
За добу було зафіксовано 9 повідомлень про руйнування житла. На щастя, без постраждалих.
Ворог здійснив 438 обстрілів у Запорізькій області, обстрілявши 6 населених пунктів17.05.24, 07:05 • 23268 переглядiв