В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины
российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
рф из артиллерии обстреляла город Очаков в Николаевской области, жертв нет
российские обстрелы Херсонщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые
С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста
Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ
За сутки рф потеряла 1 210 человек, 13 танков, 43 бронемашины
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ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области
За минувшие сутки вражеские силы совершили 452 обстрела в Запорожской области, из них 200 - с беспилотников, 18 - из РСЗО, 234 - из артиллерии по различным населенным пунктам, в результате чего было зафиксировано 9 сообщений о разрушении жилья, но обошлось без жертв.
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины
В Харьковской области продолжаются эвакуационные мероприятия: благодаря совместным усилиям экстренных служб, полиции, волонтеров и местных властей уже эвакуированы более 9 900 гражданских лиц, в том числе около 2 500 человек из Волчанской громады.
российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
Беспилотный летательный аппарат рф повредил энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. К счастью, сообщений о жертвах не поступало.
рф из артиллерии обстреляла город Очаков в Николаевской области, жертв нет
Вражеские войска обстреляли из артиллерии город Очаков в Николаевской области, но о жертвах не сообщается.
российские обстрелы Херсонщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые
В Херсонской области российские войска нанесли удары по жилым кварталам, повредив 16 домов, учебное заведение, предприятие, магазин, газопроводы, 4 автомобиля, склад, коммунальную технику и ранив 5 человек.
С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста
Начиная с 18 мая, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за рубежом, должны подавать военно-учетные документы вместе с другими необходимыми документами для получения консульских услуг в украинских дипломатических учреждениях, за некоторыми исключениями.
Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ
У граждан, которые имеют несколько транспортных средств, одно из них может быть изъято органами власти для использования Вооруженными силами Украины во время мобилизации, с возвратом транспортного средства в течение 30 дней после демобилизации.
За сутки рф потеряла 1 210 человек, 13 танков, 43 бронемашины
По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1210 человек личного состава, 13 танков, 43 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 1 систему противовоздушной обороны, 1 самолет, 35 беспилотных летательных аппаратов, 3 крылатые ракеты, 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе
Армия обороны Израиля нашла тела трех израильских заложников - Шани Луки, Амита Бускилы и Ицхака Гелерента - убитых ХАМАС в Газе 7 октября, после атаки ХАМАС, в результате которой погибло более 360 человек и 125 - пропали без вести.
ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки
Украинская противовоздушная оборона успешно сбила все 13 российских беспилотников "Шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.