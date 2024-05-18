За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области

В течение последних суток оккупанты совершили 452 обстрела по Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка и Новоданиловка. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

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В частности, 200 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Кроме этого, 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку и Роботино. Также 234 артиллерийских обстрела были нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Малиновки.

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За сутки было зафиксировано 9 сообщений о разрушении жилья. К счастью, без пострадавших.

Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов