Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов
Киев • УНН
В Запорожской области оккупанты совершили 438 обстрелов 6 населенных пунктов, в том числе 197 ударов с беспилотников и 241 артиллерийский и ракетный обстрел, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.
В Запорожской области за сутки оккупанты провели 438 обстрелов, нацеленные на 6 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По данным, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка и Новоандреевка стали мишенями для 197 беспилотников различных модификаций. Кроме того, 16 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов были направлены на Малую Токмачку и Роботино. Также 225 артобстрелов пришлось на территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Малиновки.
Добавим
В течение суток было зафиксировано 4 сообщения о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.
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