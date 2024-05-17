Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов

В Запорожской области за сутки оккупанты провели 438 обстрелов, нацеленные на 6 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По данным, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка и Новоандреевка стали мишенями для 197 беспилотников различных модификаций. Кроме того, 16 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов были направлены на Малую Токмачку и Роботино. Также 225 артобстрелов пришлось на территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Малиновки.

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В течение суток было зафиксировано 4 сообщения о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

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