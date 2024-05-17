Ворог здійснив 438 обстрілів у Запорізькій області, обстрілявши 6 населених пунктів
Київ • УНН
У Запорізькій області окупанти здійснили 438 обстрілів 6 населених пунктів, зокрема 197 ударів з безпілотників та 241 артилерійський і ракетний обстріл, в результаті яких були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.
У Запорізькій області за добу окупанти провели 438 обстрілів, націлені на 6 населених пунктів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За даними, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка стали мішенями для 197 безпілотників різних модифікацій. Крім того, 16 обстрілів з ракетно-артилерійських комплексів були спрямовані на Малу Токмачку та Роботине. Також 225 артобстрілів припало на території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Додамо
Протягом доби було зафіксовано 4 повідомлення про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.
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