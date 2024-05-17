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Ворог здійснив 438 обстрілів у Запорізькій області, обстрілявши 6 населених пунктів

Ворог здійснив 438 обстрілів у Запорізькій області, обстрілявши 6 населених пунктів

Київ • УНН

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У Запорізькій області окупанти здійснили 438 обстрілів 6 населених пунктів, зокрема 197 ударів з безпілотників та 241 артилерійський і ракетний обстріл, в результаті яких були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.

У Запорізькій області за добу окупанти провели 438 обстрілів, націлені на 6 населених пунктів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За даними, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка стали мішенями для 197 безпілотників різних модифікацій. Крім того, 16 обстрілів з ракетно-артилерійських комплексів були спрямовані на Малу Токмачку та Роботине. Також 225 артобстрілів припало на території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Додамо

Протягом доби було зафіксовано 4 повідомлення про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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