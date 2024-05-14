Привласнили майже півмільйона гривень переселенців: судитимуть шахраїв із Запоріжжя

ukenru
14:28 • 94005 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 89191 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 97583 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 94678 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 103369 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 101289 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 125829 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141081 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142631 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 287976 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7 м/с
47 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 76445 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 87182 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 80118 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 75611 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 43897 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 94015 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 287979 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 388145 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 400984 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 314249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 35543 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 34720 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 73823 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 89243 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 99483 перегляди
Актуальне
Привласнили майже півмільйона гривень переселенців: судитимуть шахраїв із Запоріжжя

Привласнили майже півмільйона гривень переселенців: судитимуть шахраїв із Запоріжжя

Київ • УНН

 • 17727 перегляди

Троє шахраїв із Запоріжжя ошукали 63 переселенців на суму майже 400 000 гривень, привласнивши їхні фінансові дані та знявши кошти з рахунків під виглядом виплати грошової допомоги.

Судитимуть трьох шахраїв, які під виглядом виплати фінансової допомоги ВПО виманювали фінансові дані і виводили кошти з рахунків переселенців. Вони ошукали ВПО на майже 400 тис. грн. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України. 

Деталі

Трьох членів шахрайського угруповання, які наживалися на внутрішньо переміщених особах, викрили у червні 2023 року. 

28-річний житель Запоріжжя створив фейковий Telegram-акаунт одного з українських банків. Він залучився "допомогою" ще двох знайомих жителів обласного центру: 43-річну жінку та 21-річного чоловіка. 

Під приводом надання фінансової допомоги нібито від держави та міжнародних організацій зловмисники виманювали у внутрішньо переміщених осіб персональні банківські дані та коди доступу з смс-повідомлень. Ці відомості фігуранти використовували для отримання доступу до інтернет-банкінгу потерпілих і привласнення заощаджень громадян

- йдеться у повідомленні.

 За понад рік злочинної діяльності зловмисники ошукали 63 особи, у тому числі волонтерів. Загальна сума збитків - майже 400 тис. грн.

Доповнення

Поліцейські провели 9 обшуків на території Запорізької області та вилучили ноутбуки, мобільні телефони, майже 50 сім-карток операторів мобільного зв’язку та банківські картки.

Організатору злочинної групи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його співучасників суд відправив під домашній арешт. 

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального Кодексу України. Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Шістьох шахраїв екстрадували до Чехії за схему на 5,5 млн грн: гроші переводили у криптовалюту і готівку для покупки елітних авто й нерухомості14.05.24, 12:00 • 28500 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
telegramTelegram
zaporizhzhiaЗапоріжжя
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69