Привласнили майже півмільйона гривень переселенців: судитимуть шахраїв із Запоріжжя
Київ • УНН
Троє шахраїв із Запоріжжя ошукали 63 переселенців на суму майже 400 000 гривень, привласнивши їхні фінансові дані та знявши кошти з рахунків під виглядом виплати грошової допомоги.
Судитимуть трьох шахраїв, які під виглядом виплати фінансової допомоги ВПО виманювали фінансові дані і виводили кошти з рахунків переселенців. Вони ошукали ВПО на майже 400 тис. грн. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України.
Деталі
Трьох членів шахрайського угруповання, які наживалися на внутрішньо переміщених особах, викрили у червні 2023 року.
28-річний житель Запоріжжя створив фейковий Telegram-акаунт одного з українських банків. Він залучився "допомогою" ще двох знайомих жителів обласного центру: 43-річну жінку та 21-річного чоловіка.
Під приводом надання фінансової допомоги нібито від держави та міжнародних організацій зловмисники виманювали у внутрішньо переміщених осіб персональні банківські дані та коди доступу з смс-повідомлень. Ці відомості фігуранти використовували для отримання доступу до інтернет-банкінгу потерпілих і привласнення заощаджень громадян
За понад рік злочинної діяльності зловмисники ошукали 63 особи, у тому числі волонтерів. Загальна сума збитків - майже 400 тис. грн.
Доповнення
Поліцейські провели 9 обшуків на території Запорізької області та вилучили ноутбуки, мобільні телефони, майже 50 сім-карток операторів мобільного зв’язку та банківські картки.
Організатору злочинної групи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його співучасників суд відправив під домашній арешт.
Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального Кодексу України. Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.
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