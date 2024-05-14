Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  100593 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  103006 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  131225 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  134999 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129143 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174565 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210103 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214941 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206014 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159898 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  268621 просмотра
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Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья

Трое мошенников из Запорожья обманули 63 переселенцев на сумму почти 400 000 гривен, присвоив их финансовые данные и сняв средства со счетов под видом выплаты денежной помощи.

Общество •   •  7144 просмотра
Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья

Строительство фортификаций: глава Киевской ОВА рассказал, как контролируют эффективность использования средств

Киевская областная военная администрация и правоохранительные органы постоянно контролируют прозрачность и эффективность использования средств на строительство фортификационных сооружений.

Война •   •  10563 просмотра
Строительство фортификаций: глава Киевской ОВА рассказал, как контролируют эффективность использования средств

В Украине запустили две мощные глубинные скважины газа

Укргаздобыча ввела в эксплуатацию две мощные глубокие газовые скважины на востоке Украины с добычей 390 тыс. кубометров газа в сутки.

Экономика •   •  9408 просмотра
В Украине запустили две мощные глубинные скважины газа

Парламент Грузии принял противоречивый закон об иноагентах на фоне протестов

В Грузии приняли противоречивый закон об "иностранных агентах" на фоне протестов, что вызвало критику Запада за подрыв демократии.

Новости Мира •   •  8267 просмотра
Парламент Грузии принял противоречивый закон об иноагентах на фоне протестов

Правительство создало условия для бронирования работников предприятий, привлеченных к восстановлению энергетики

Правительство внесло изменения в порядок, которые позволят бронировать работников на предприятиях, участвующих в восстановлении критически важной инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии.

Война •   •  11805 просмотра
Правительство создало условия для бронирования работников предприятий, привлеченных к восстановлению энергетики

Кабмин принял постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое упрощает строительство и размещение газопоршневых и газотурбинных установок, когенерационных установок, котельных, генераторов и связанных с ними сетей во время военного положения для обеспечения устойчивого тепло- и электроснабжения в отопительном сезоне 2024/25 года в условиях российской агрессии.

Экономика •   •  9434 просмотра
Кабмин принял постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок

План Украины окончательно одобрен: в ЕС рассказали, что он предусматривает

Совет ЕС одобрил план восстановления, реформ и вступления Украины в ЕС, что позволяет начать выплаты до 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов из Фонда для Украины при условии внедрения согласованных реформ и инвестиций до 2027 года.

Экономика •   •  8759 просмотра
План Украины окончательно одобрен: в ЕС рассказали, что он предусматривает

Умеров созвонился с главой Минобороны Британии: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил текущую ситуацию на поле боя и насущные потребности украинской армии с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом.

Война •   •  10215 просмотра
Умеров созвонился с главой Минобороны Британии: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

На оккупированной Херсонщине россияне учат украинских детей доносам - Центр нацсопротивления

На временно оккупированной Херсонщине россияне проводят уроки доносов среди местных подростков, учат их выявлять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам, а также демонстрируют пропагандистские видеоролики о "нацистах" в Украине, пытаясь выявить нелояльных людей.

Общество •   •  9530 просмотра
На оккупированной Херсонщине россияне учат украинских детей доносам - Центр нацсопротивления

В Минздраве напомнили, что в случае укуса бродячего животного необходимо обязательно обратиться к врачу

В случае укуса бездомного животного необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку большинство летальных случаев, связанных с бешенством, случаются из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью или из-за убеждения, что здоровое на вид животное не представляет угрозы.

Общество •   •  8421 просмотра
В Минздраве напомнили, что в случае укуса бродячего животного необходимо обязательно обратиться к врачу