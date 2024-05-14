Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья

Будут судить трех мошенников, которые под видом выплаты финансовой помощи ВПЛ выманивали финансовые данные и выводили средства со счетов переселенцев. Они обманули ВПЛ почти на 400 тыс. грн. Сейчас правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Детали

Трех членов мошеннической группировки, которые наживались на внутренне перемещенных лицах, разоблачили в июне 2023 года.

28-летний житель Запорожья создал фейковый Telegram-аккаунт одного из украинских банков. Он привлек "помощь" еще двух знакомых жителей областного центра: 43-летнюю женщину и 21-летнего мужчину.

Под предлогом оказания финансовой помощи якобы от государства и международных организаций злоумышленники выманивали у внутренне перемещенных лиц персональные банковские данные и коды доступа из смс-сообщений. Эти сведения фигуранты использовали для получения доступа к интернет-банкингу потерпевших и присвоения сбережений граждан - говорится в сообщении.

За более чем год преступной деятельности злоумышленники обманули 63 человека, в том числе волонтеров. Общая сумма ущерба - почти 400 тыс. грн.

Дополнение

Полицейские провели 9 обысков на территории Запорожской области и изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, почти 50 сим-карт операторов мобильной связи и банковские карты.

Организатору преступной группы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его соучастников суд отправил под домашний арест.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного Кодекса Украины. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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