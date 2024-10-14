З початку роботи програми єОселя українці отримали кредитів на понад 12 млрд гривень
Київ • УНН
З початку 2024 року за програмою єОселя оформлено 7113 кредитів на суму 12,1 млрд грн для придбання житла. 70,5% кредитів використано для купівлі на вторинному ринку, 22,6% - через забудовників, 7% - на етапі будівництва.
З початку 2024 року за програмою єОселя українці оформили понад 7 тис. кредитів для придбання житла на загальну суму 12,1 млрд грн. Більшість кредитів було використано на покупку нерухомості на вторинному ринку. Про це УНН пише з посиланням на Міністерство економіки.
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З початку 2024 року за програмою єОселя українці оформили 7 113 кредитів на суму 12,1 млрд грн для придбання житла. Більшість кредитів — 70,5% — були використані для придбання житла на вторинному ринку, що складає 5 012 об’єктів. Водночас, через забудовників було придбано 1 606 об’єктів (22,6%), з яких 495 (7%) — на етапі будівництва.
"За умовами програми єОселя військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть покращити житлові умови, отримавши кредит за пільговою ставкою у 3%. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. Зокрема, за весь час дії програми 13 438 родин отримали кредити на суму понад 21,6 млрд грн", - розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
За минулий тиждень українці оформили 140 кредитів на 235 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:
- 50 військовослужбовців та силовиків
- 13 педагогів
- 16 медиків
- 4 науковці
Кредити під 7% отримали:
- 43 українці без власного житла
- 6 ВПО
- 8 ветеранів
Найбільше кредитів видано у Київській області — 42, місті Києві — 29, Одеській області — 9, Львівській та Вінницькій областях — по 7.
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