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З початку роботи програми єОселя українці отримали кредитів на понад 12 млрд гривень

Київ • УНН

 • 15562 перегляди

З початку 2024 року за програмою єОселя оформлено 7113 кредитів на суму 12,1 млрд грн для придбання житла. 70,5% кредитів використано для купівлі на вторинному ринку, 22,6% - через забудовників, 7% - на етапі будівництва.

З початку роботи програми єОселя українці отримали кредитів на понад 12 млрд гривень

З початку 2024 року за програмою єОселя українці оформили понад 7 тис. кредитів для придбання житла на загальну суму 12,1 млрд грн. Більшість кредитів було використано на покупку нерухомості на вторинному ринку. Про це УНН пише з посиланням на Міністерство економіки.

Деталі

З початку 2024 року за програмою єОселя українці оформили 7 113 кредитів на суму 12,1 млрд грн для придбання житла. Більшість кредитів — 70,5% — були використані для придбання житла на вторинному ринку, що складає 5 012 об’єктів. Водночас, через забудовників було придбано 1 606 об’єктів (22,6%), з яких 495 (7%) — на етапі будівництва.

"За умовами програми єОселя військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть покращити житлові умови, отримавши кредит за пільговою ставкою у 3%. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. Зокрема, за весь час дії програми 13 438 родин отримали кредити на суму понад 21,6 млрд грн", - розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

За минулий тиждень українці оформили 140 кредитів на 235 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

  • 50 військовослужбовців та силовиків
  • 13 педагогів
  • 16 медиків
  • 4 науковці

Кредити під 7% отримали:

  • 43 українці без власного житла
  • 6 ВПО
  • 8 ветеранів

Найбільше кредитів видано у Київській області — 42, місті Києві — 29, Одеській області — 9, Львівській та Вінницькій областях — по 7.

Нагадаємо 

У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" з початку 2024 року підприємцям видали 18 532 кредити на суму 69 млрд гривень.

Бізнесу дозволили збільшити строк пролонгації кредиту за програмою "5-7-9": кого стосується08.10.24, 14:29 • 10732 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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