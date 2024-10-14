С начала работы программы еОселя украинцы получили кредитов на более 12 млрд гривен
Киев • УНН
С начала 2024 года по программе еОселя оформлено 7113 кредитов на сумму 12,1 млрд грн для приобретения жилья. 70,5% кредитов использовано для покупки на вторичном рынке, 22,6% - через застройщиков, 7% - на этапе строительства.
С начала 2024 года по программе еОселя украинцы оформили более 7 тыс. кредитов для приобретения жилья на общую сумму 12,1 млрд грн. Большинство кредитов было использовано на покупку недвижимости на вторичном рынке. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство экономики.
Детали
С начала 2024 года по программе еОселя украинцы оформили 7 113 кредитов на сумму 12,1 млрд грн для приобретения жилья. Большинство кредитов - 70,5% - были использованы для приобретения жилья на вторичном рынке, что составляет 5 012 объектов. В то же время, через застройщиков было приобретено 1 606 объектов (22,6%), из которых 495 (7%) - на этапе строительства.
«По условиям программы еОселя военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут улучшить жилищные условия, получив кредит по льготной ставке в 3%. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%. В частности, за все время действия программы 13 438 семей получили кредиты на сумму более 21,6 млрд грн», - рассказал заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
За прошедшую неделю украинцы оформили 140 кредитов на 235 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:
- 50 военнослужащих и силовиков
- 13 педагогов
- 16 медиков
- 4 учёных
Кредиты под 7% получили:
- 43 украинца без собственного жилья
- 6 ВПО
- 8 ветеранов
Больше всего кредитов выдано в Киевской области - 42, городе Киеве - 29, Одесской области - 9, Львовской и Винницкой областях - по 7.
Напомним
В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с начала 2024 года предпринимателям выдали 18 532 кредита на сумму 69 млрд гривен.
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