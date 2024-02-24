З окупованої Луганщини до України повернули двох дівчат-підлітків
Київ • УНН
Дві сестри-підлітки нарешті возз'єдналися зі своєю матір'ю в Україні після того, як були змушені майже два роки жити під російською окупацією в селі в Луганській області.
З тимчасово окупованих територій Луганщини до України вдалось повернути двох дівчат підлітків. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.
Деталі
На момент широкомасштабного вторгнення вони жили з бабусею та дідусем у невеликому селі на Луганщині. Мама працювала в місті. Село швидко окупували, тож вивезти доньок одразу не вдалося.
Протягом 2022 року дівчатка змушені були вчитися у школі за російською програмою, іншого вибору не було. Згодом окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся. Погрожували та наполягали на оформленні опіки над онучками за російським зразком. Але дівчата понад усе прагнули зустрітися з мамою.
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Майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні вони нарешті зустрілися. Вивезти рідних сестер із тимчасово окупованої території Луганської області допомогли Мінреінтеграції та Громадська спілка "Українська мережа за права дитини".
Доповнення
У відомстві додають, що якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, варто повідомити про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13.
Також можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.
Нагадаємо
За допомогою Міністерства реінтеграції в Україну з окупованої Запорізької області повернули дитину, яка майже два роки була розлучена зі своєю сім'єю.