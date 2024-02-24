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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

З окупованої Луганщини до України повернули двох дівчат-підлітків

Київ • УНН

 • 39620 перегляди

Дві сестри-підлітки нарешті возз'єдналися зі своєю матір'ю в Україні після того, як були змушені майже два роки жити під російською окупацією в селі в Луганській області.

З окупованої Луганщини до України повернули двох дівчат-підлітків

З тимчасово окупованих територій Луганщини до України вдалось повернути двох дівчат підлітків. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.

Деталі

На момент широкомасштабного вторгнення вони жили з бабусею та дідусем у невеликому селі на Луганщині. Мама працювала в місті. Село швидко окупували, тож вивезти доньок одразу не вдалося.

Протягом 2022 року дівчатка змушені були вчитися у школі за російською програмою, іншого вибору не було. Згодом окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся. Погрожували та наполягали на оформленні опіки над онучками за російським зразком. Але дівчата понад усе прагнули зустрітися з мамою.

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Майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні вони нарешті зустрілися. Вивезти рідних сестер із тимчасово окупованої території Луганської області допомогли Мінреінтеграції та Громадська спілка "Українська мережа за права дитини".

- розповіли в Мінреінтеграції.

Доповнення

У відомстві додають, що якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, варто повідомити про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Нагадаємо

За допомогою Міністерства реінтеграції в Україну з окупованої Запорізької області повернули дитину, яка майже два роки була розлучена зі своєю сім'єю.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
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