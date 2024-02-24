Из оккупированной Луганщины в Украину вернули двух девушек-подростков

С временно оккупированных территорий Луганщины в Украину удалось вернуть двух девушек подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

На момент широкомасштабного вторжения они жили с бабушкой и дедушкой в небольшом селе на Луганщине. Мама работала в городе. Село быстро оккупировали, поэтому вывезти дочерей сразу не удалось.

В течение 2022 года девочки вынуждены были учиться в школе по российской программе, другого выбора не было. Впоследствии оккупационные власти начали давить на бабушку и дедушку. Угрожали и настаивали на оформлении опеки над внучками по российскому образцу. Но девочки больше всего стремились встретиться с мамой.

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Почти два года две девочки-подростка не могли увидеть маму из-за войны. Сегодня они наконец встретились. Вывезти родных сестер с временно оккупированной территории Луганской области помогли Минреинтеграции и Общественный союз "Украинская сеть за права ребенка". - рассказали в Минреинтеграции.

Дополнение

В ведомстве добавляют, что если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию рф, стоит сообщить об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.

Также можно обратиться на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.

Напомним

С помощью Министерства реинтеграции в Украину из оккупированной Запорожской области вернули ребенка, который почти два года был разлучен со своей семьей.