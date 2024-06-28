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Ймовірно, готуються до прийому ракетоносіїв: росіяни поглиблюють порт у Маріуполі

Київ • УНН

 • 23173 перегляди

Російські війська обладнують порт Маріуполя для прийому різних вантажних суден, у тому числі потенційних ракетоносіїв, відновлюючи канал і готуючи порт як базу для них, а також накопичують запаси палива в місті.

Ймовірно, готуються до прийому ракетоносіїв: росіяни поглиблюють порт у Маріуполі

Окупаційні війська рф облаштовують порт Маріуполя для прийому різноманітних вантажних суден. Зокрема, це можуть бути ракетоносії. Про це  в  ефірі телемарафону розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі 

За словами Андрющенка, росіяни роками не використовували канал на повну потужність, тож тепер його потрібно відновити.

Бачимо ми певні роботи з дослідження або знов поглиблення в каналі Маріупольського порту. Це означає, що три роки, фактично весь період війни, цей канал не обслуговувався і через це дуже небезпечно заходити в порт судах з великою водовантажністю

- пояснив радник міського голови Маріуполя.

Він також допускає, що порт можуть готувати саме для військових кораблів, зокрема носії ракет "Калібр".

Судячи за все росіяни все ж готують порт до подібних суден і ми пам'ятаємо, що в акваторії Азовського моря досі ховаються носії "Калібрів" - цілком можливо, що росіяни для них, як базу готовлять наш маріупольський порт

- розповів Андрющенко. 

росіяни укріплюють трасу Маріуполь-Донецьк для логістичного забезпечення фронту - Андрющенко15.06.24, 12:28 • 33929 переглядiв

Доповнення

Окрім того, війська рф активно формують в окупованому Маріуполі запаси палива. Про це свідчить остання активність у порту міста. 

Так само ми бачимо, що останній тиждень йде накопичення палива. Тобто в порт вже чотири рази поспіль заходив танкер. Цього цілком достатньо для формування певних резервів пального як для фронту, так і для логістичних потреб, які за гіпотезою можуть бути пов'язані зі запуском залізниці 

- пояснив Петро Андрющенко.  

Нагадаємо

Партизани з'ясували, що в окупованому Маріуполі через можливі атаки ATACMS військовослужбовці росії постійно змінюють місце дислокації.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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