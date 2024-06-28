Ймовірно, готуються до прийому ракетоносіїв: росіяни поглиблюють порт у Маріуполі

Окупаційні війська рф облаштовують порт Маріуполя для прийому різноманітних вантажних суден. Зокрема, це можуть бути ракетоносії. Про це в ефірі телемарафону розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

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За словами Андрющенка, росіяни роками не використовували канал на повну потужність, тож тепер його потрібно відновити.

Бачимо ми певні роботи з дослідження або знов поглиблення в каналі Маріупольського порту. Це означає, що три роки, фактично весь період війни, цей канал не обслуговувався і через це дуже небезпечно заходити в порт судах з великою водовантажністю

Він також допускає, що порт можуть готувати саме для військових кораблів, зокрема носії ракет "Калібр".

Судячи за все росіяни все ж готують порт до подібних суден і ми пам'ятаємо, що в акваторії Азовського моря досі ховаються носії "Калібрів" - цілком можливо, що росіяни для них, як базу готовлять наш маріупольський порт

росіяни укріплюють трасу Маріуполь-Донецьк для логістичного забезпечення фронту - Андрющенко

Доповнення

Окрім того, війська рф активно формують в окупованому Маріуполі запаси палива. Про це свідчить остання активність у порту міста.

Так само ми бачимо, що останній тиждень йде накопичення палива. Тобто в порт вже чотири рази поспіль заходив танкер. Цього цілком достатньо для формування певних резервів пального як для фронту, так і для логістичних потреб, які за гіпотезою можуть бути пов'язані зі запуском залізниці