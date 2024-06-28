Оккупационные войска рф обустраивают порт Мариуполя для приема различных грузовых судов. В частности, это могут быть ракетоносители. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

По словам Андрющенко, россияне годами не использовали канал на полную мощность, и теперь его нужно восстановить.

Видим мы определенные работы по исследованию или вновь углубление в канале Мариупольского порта. Это означает, что три года, фактически весь период войны, этот канал не обслуживался и поэтому очень опасно заходить в порт судам с большой водоизмещением - пояснил советник городского головы Мариуполя.

Он также допускает, что порт могут готовить именно для военных кораблей, в частности носители ракет "Калибр".

Судя по всему россияне все же готовят порт к подобным судам и мы помним, что в акватории Азовского моря до сих пор прячутся носители "Калибров" - вполне возможно, что россияне для них, как базу готовят наш мариупольский порт - рассказал Андрющенко.

россияне укрепляют трассу Мариуполь-Донецк для логистического обеспечения фронта - Андрющенко

Дополнение

Кроме того, войска рф активно формируют в оккупированном Мариуполе запасы топлива. Об этом свидетельствует последняя активность в порту города.

Так же мы видим, что последнюю неделю идет накопление топлива. То есть в порт уже четыре раза подряд заходил танкер. Этого вполне достаточно для формирования определенных резервов горючего как для фронта, так и для логистических нужд, которые по гипотезе могут быть связаны с запуском железной дороги - объяснил Петр Андрющенко.

Напомним

Партизаны выяснили, что в оккупированном Мариуполе из-за возможных атак ATACMS военнослужащие россии постоянно меняют место дислокации.