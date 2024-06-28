Киев • УНН
Российские войска оборудуют порт Мариуполя для приема различных грузовых судов, в том числе потенциальных ракетоносителей, восстанавливая канал и готовя порт как базу для них, а также накапливают запасы топлива в городе.
Оккупационные войска рф обустраивают порт Мариуполя для приема различных грузовых судов. В частности, это могут быть ракетоносители. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
По словам Андрющенко, россияне годами не использовали канал на полную мощность, и теперь его нужно восстановить.
Видим мы определенные работы по исследованию или вновь углубление в канале Мариупольского порта. Это означает, что три года, фактически весь период войны, этот канал не обслуживался и поэтому очень опасно заходить в порт судам с большой водоизмещением
Он также допускает, что порт могут готовить именно для военных кораблей, в частности носители ракет "Калибр".
Судя по всему россияне все же готовят порт к подобным судам и мы помним, что в акватории Азовского моря до сих пор прячутся носители "Калибров" - вполне возможно, что россияне для них, как базу готовят наш мариупольский порт
россияне укрепляют трассу Мариуполь-Донецк для логистического обеспечения фронта - Андрющенко15 июня 2024, 09:28 • 32446 просмотров
Дополнение
Кроме того, войска рф активно формируют в оккупированном Мариуполе запасы топлива. Об этом свидетельствует последняя активность в порту города.
Так же мы видим, что последнюю неделю идет накопление топлива. То есть в порт уже четыре раза подряд заходил танкер. Этого вполне достаточно для формирования определенных резервов горючего как для фронта, так и для логистических нужд, которые по гипотезе могут быть связаны с запуском железной дороги
Напомним
Партизаны выяснили, что в оккупированном Мариуполе из-за возможных атак ATACMS военнослужащие россии постоянно меняют место дислокации.