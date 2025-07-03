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Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити дію Закону про штучний інтелект

Київ • УНН

 • 605 перегляди

46 керівників провідних європейських компаній закликали Брюссель призупинити впровадження Закону про штучний інтелект на два роки. Вони стверджують, що нечіткі правила ЄС перешкоджають веденню бізнесу та інноваціям.

Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити дію Закону про штучний інтелект

Група з 46 керівників найбільших європейських компаній у відкритому листі у четвер закликали Брюссель призупинити впровадження Закону про штучний інтелект.  Про це повідомляє Politico, посилаючись на документ, пише УНН.

Ми закликаємо Єврокомісію передбачити дворічну "зупинку годинника" щодо Закону про штучний інтелект, перш ніж ключові зобов’язання набудуть чинності

- йдеться у зверненні.

Деталі

Лист підписали такі компанії, як Airbus, TotalEnergies, Lufthansa, ASML, Mistral та інші гіганти з широкого кола галузей промисловості.

Цей знаковий технологічний регламент потрапив під пильну увагу в Брюсселі в рамках зусиль посадовців Європейського Союзу щодо скорочення бюрократичних процедур для стимулювання економіки. Зокрема, Закон про штучний інтелект зазнав сильного лобістського тиску з боку американських технологічних гігантів в останні місяці.

Керівник технічного відділу Європейської комісії Хенна Вірккунен цього тижня повідомила POLITICO, що вона вирішить, чи варто призупинити впровадження до кінця серпня, якщо стандарти та керівні принципи щодо імплементації закону не будуть готові вчасно.

Головні посадовці висловили жаль з приводу того, що "нечіткі, дублюючі та дедалі складніші правила ЄС" порушують їхні можливості вести бізнес у Європі. Вони додали, що пауза сигналізуватиме про те, що ЄС серйозно налаштований на спрощення та конкурентоспроможність для новаторів та інвесторів.

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У листі йдеться, що пауза має стосуватися як положень про штучний інтелект загального призначення, які набувають чинності 2 серпня, так і систем, класифікованих як високоризикові, до яких ці правила мають застосовуватися у серпні 2026 року.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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