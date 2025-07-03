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Европейские бизнес-лидеры требуют приостановить действие Закона об искусственном интеллекте

Киев • УНН

 • 489 просмотра

46 руководителей ведущих европейских компаний призвали Брюссель приостановить внедрение Закона об искусственном интеллекте на два года. Они утверждают, что нечеткие правила ЕС препятствуют ведению бизнеса и инновациям.

Европейские бизнес-лидеры требуют приостановить действие Закона об искусственном интеллекте

Группа из 46 руководителей крупнейших европейских компаний в открытом письме в четверг призвала Брюссель приостановить внедрение Закона об искусственном интеллекте. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на документ, пишет УНН.

Мы призываем Еврокомиссию предусмотреть двухлетнюю "остановку часов" в отношении Закона об искусственном интеллекте, прежде чем ключевые обязательства вступят в силу

- говорится в обращении.

Детали

Письмо подписали такие компании, как Airbus, TotalEnergies, Lufthansa, ASML, Mistral и другие гиганты из широкого круга отраслей промышленности.

Этот знаковый технологический регламент попал под пристальное внимание в Брюсселе в рамках усилий должностных лиц Европейского Союза по сокращению бюрократических процедур для стимулирования экономики. В частности, Закон об искусственном интеллекте подвергся сильному лоббистскому давлению со стороны американских технологических гигантов в последние месяцы.

Руководитель технического отдела Европейской комиссии Хенна Вирккунен на этой неделе сообщила POLITICO, что она решит, стоит ли приостановить внедрение до конца августа, если стандарты и руководящие принципы по имплементации закона не будут готовы вовремя.

Главные должностные лица выразили сожаление по поводу того, что "нечеткие, дублирующие и все более сложные правила ЕС" нарушают их возможности вести бизнес в Европе. Они добавили, что пауза будет сигнализировать о том, что ЕС серьезно настроен на упрощение и конкурентоспособность для новаторов и инвесторов.

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В письме говорится, что пауза должна касаться как положений об искусственном интеллекте общего назначения, которые вступают в силу 2 августа, так и систем, классифицированных как высокорисковые, к которым эти правила должны применяться в августе 2026 года.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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