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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Єврокомісія розблокувала Польщі доступ до грошей ЄС: Варшава планує виділити частину польським фермерам

Київ • УНН

 • 25734 перегляди

Європейська комісія ухвалила рішення, що надає Польщі доступ до 137 мільярдів євро фінансування з боку ЄС, причому перший транш у розмірі 6,3 мільярда євро очікується найближчими тижнями, а 1,4 мільярда євро - на інвестиції в сільське господарство.

Єврокомісія розблокувала Польщі доступ до грошей ЄС: Варшава планує виділити частину польським фермерам

Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 млрд євро. Очікується, що перший транш у 6,3 млрд євро Польща отримає у найближчі тижні, і один із найбільших заходів польського плану на 1,4 мільярда євро стосується інвестицій в агросектор, повідомляється на сайті Єврокомісії, пише УНН.

"Сьогодні Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкриють Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 мільярдів євро. Ці дії пов'язані з реформами у галузі верховенства права, які провела Польща, а також з недавніми та негайними кроками, які вона зробила для вирішення основних завдань щодо зміцнення незалежності судової системи", - зазначає Єврокомісія.

Єврокомісія заявила про запуск процедури "виплати першого платіжного запиту Польщі обсягом 6,3 млрд євро" "у найближчі тижні".

Перший платіжний запит Польщі, як вказано, охоплює важливі кроки щодо реалізації 25 амбітних реформ та п'яти ключових інвестицій. "Ці заходи спрямовані на підвищення стійкості та конкурентоспроможності економіки країни, просування зеленої енергетики та переходу до цифрових технологій, а також на підтримку охорони здоров'я та екологічно чистої мобільності", - вказали у євроінституції.

"Один із найбільших заходів польського плану вартістю 1,4 мільярда євро стосується інвестицій у сільськогосподарський сектор. Підтримка також надається тисячам фермерів і рибалок, а також МСП у сільськогосподарському секторі, щоб допомогти їм розширити та модернізувати своє виробництво та вийти на нові ринки

- повідомили у Єврокомісії.

Туск заявив, що Польща готова посилити контроль продукції на кордоні з Україною23.02.24, 16:29 • 22677 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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