Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам
Киев • УНН
Европейская комиссия приняла решение, предоставляющее Польше доступ к 137 миллиардам евро финансирования со стороны ЕС, причем первый транш в размере 6,3 миллиарда евро ожидается в ближайшие недели, а 1,4 миллиарда евро - на инвестиции в сельское хозяйство.
Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые открывают Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до 137 млрд евро. Ожидается, что первый транш в 6,3 млрд евро Польша получит в ближайшие недели, и одно из крупнейших мероприятий польского плана на 1,4 миллиарда евро касается инвестиций в агросектор, сообщается на сайте Еврокомиссии, пишет УНН.
"Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до 137 миллиардов евро. Эти действия связаны с реформами в области верховенства права, которые провела Польша, а также с недавними и немедленными шагами, которые она сделала для решения основных задач по укреплению независимости судебной системы", - отмечает Еврокомиссия.
Еврокомиссия заявила о запуске процедуры "выплаты первого платежного запроса Польше объемом 6,3 млрд евро" "в ближайшие недели".
Первый платежный запрос Польши, как указано, охватывает важные шаги по реализации 25 амбициозных реформ и пяти ключевых инвестиций. "Эти меры направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, продвижение зеленой энергетики и перехода к цифровым технологиям, а также на поддержку здравоохранения и экологически чистой мобильности", - указали в евроинституте.
"Одно из крупнейших мероприятий польского плана стоимостью 1,4 миллиарда евро касается инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Поддержка также предоставляется тысячам фермеров и рыбаков, а также МСП в сельскохозяйственном секторе, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство и выйти на новые рынки
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Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам
Европейская комиссия приняла решение, предоставляющее Польше доступ к 137 миллиардам евро финансирования со стороны ЕС, причем первый транш в размере 6,3 миллиарда евро ожидается в ближайшие недели, а 1,4 миллиарда евро - на инвестиции в сельское хозяйство.
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