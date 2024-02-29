Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  50315 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  76006 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  67637 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  102066 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  109773 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  141137 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156780 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152830 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  151126 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144634 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 15:09  •  8394 просмотра

Read in English

Европейская комиссия приняла решение, предоставляющее Польше доступ к 137 миллиардам евро финансирования со стороны ЕС, причем первый транш в размере 6,3 миллиарда евро ожидается в ближайшие недели, а 1,4 миллиарда евро - на инвестиции в сельское хозяйство.

Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые открывают Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до 137 млрд евро. Ожидается, что первый транш в 6,3 млрд евро Польша получит в ближайшие недели, и одно из крупнейших мероприятий польского плана на 1,4 миллиарда евро касается инвестиций в агросектор, сообщается на сайте Еврокомиссии, пишет УНН.

"Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до 137 миллиардов евро. Эти действия связаны с реформами в области верховенства права, которые провела Польша, а также с недавними и немедленными шагами, которые она сделала для решения основных задач по укреплению независимости судебной системы", - отмечает Еврокомиссия.

Еврокомиссия заявила о запуске процедуры "выплаты первого платежного запроса Польше объемом 6,3 млрд евро" "в ближайшие недели".

Первый платежный запрос Польши, как указано, охватывает важные шаги по реализации 25 амбициозных реформ и пяти ключевых инвестиций. "Эти меры направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, продвижение зеленой энергетики и перехода к цифровым технологиям, а также на поддержку здравоохранения и экологически чистой мобильности", - указали в евроинституте.

"Одно из крупнейших мероприятий польского плана стоимостью 1,4 миллиарда евро касается инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Поддержка также предоставляется тысячам фермеров и рыбаков, а также МСП в сельскохозяйственном секторе, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство и выйти на новые рынки

- сообщили в Еврокомиссии.

Туск заявил, что Польша готова усилить контроль продукции на границе с Украиной23 февраля 2024, 14:29 • 20324 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
donald-tuskДональд Туск
polshaПольша
Єврокомісія розблокувала Польщі доступ до грошей ЄС: Варшава планує виділити частину польським фермерам
The European Commission has unblocked Poland's access to EU money: Warsaw plans to allocate part of it to Polish farmers
Новости по теме

Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

Европейская комиссия приняла решение, предоставляющее Польше доступ к 137 миллиардам евро финансирования со стороны ЕС, причем первый транш в размере 6,3 миллиарда евро ожидается в ближайшие недели, а 1,4 миллиарда евро - на инвестиции в сельское хозяйство.

Экономика •   •  8394 просмотра
Еврокомиссия разблокировала Польше доступ к деньгам ЕС: Варшава планирует выделить часть польским фермерам

"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

Партизаны обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" в аэропорту чкаловский в московской области во время разведки аэродромов, находящихся под усиленной охраной.

Война •   •  10314 просмотра
"АТЕШ" обнаружил российский "Панцирь С-1" на аэродроме в московской области

За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

В феврале Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских самолетов, в том числе 10 истребителей-бомбардировщиков, 2 истребителя и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения, что стало худшим месяцем для российских пилотов с октября 2022 года.

Война •   •  10096 просмотра
За февраль Силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов - Минобороны

Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы

Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже для дальнейшего обсуждения поддержки Украины и защиты Молдовы от российской дестабилизации.

Война •   •  12948 просмотра
Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы

В Минсреды понимают, как минимизировать последствия возможных весенних паводков - министр

Минсреды понимает, как минимизировать любое негативное влияние от возможных весенних паводков в этом году, опираясь на уроки, вынесенные из прошлогоднего рекордного паводка.

Общество •   •  10141 просмотра
В Минсреды понимают, как минимизировать последствия возможных весенних паводков - министр

Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.

Криминал и ЧП •   •  10308 просмотра
Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

Директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за присвоение 190 000 гривен, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко, поврежденного в результате российского ракетного обстрела в октябре 2022 года.

Криминал и ЧП •   •  11369 просмотра
Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется, чтобы обеспечить доступ к недорогим лекарствам, доставляя заказы еще в шесть областей Украины, пострадавших от войны: Запорожская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Сумская области.

Здоровье •   •  10460 просмотра
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей

Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.

Экономика •   •  14132 просмотра
Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

Ледокол загорелся в складском помещении в порту в санкт-петербурге, что в россии.

Общество •   •  15767 просмотра
В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно