ЄЦБ вперше за 5 років знизив процентні ставки у єврозоні
Київ • УНН
Європейський центральний банк знизив процентні ставки вперше майже за п'ять років, знизивши базову ставку з 4% до 3,75% для 20 країн єврозони, наслідуючи приклад Банку Канади і випереджаючи ФРС США та Банк Англії.
Європейський центральний банк у четвер провів зниження процентних ставок, роблячи крок раніше від Федеральної резервної системи США та Банку Англії, спрямований на зменшення вартості кредитування у відповідь на спад інфляції після років зростання ставок, пише УНН з посиланням на CNN.
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Це перше зниження ставок ЄЦБ за останні майже п'ять років, яке зменшило базову ставку у 20 країнах зони євро з історично високих 4% до 3,75%. Європейський центральний банк також заявив, що хоча боротьба з інфляцією ще не завершена, наразі він не планує подальшого зниження ставок.
"Попри прогрес за останні квартали, внутрішній ціновий тиск залишається сильним, оскільки зростання заробітної плати підвищене, а інфляція, ймовірно, залишатиметься вищою за цільовий рівень і в наступному році", - ідеться в заяві ЄЦБ.
На кінець 2021 року великі центральні банки почали збільшувати вартість кредитування як реакцію на високий рівень інфляції, що був частково викликаний закінченням пандемії та енергетичною кризою через російське вторгнення в Україну. Проте, з того часу темпи зростання цін у єврозоні, США та Великій Британії сповільнилися, приблизивши річний рівень інфляції до 2%, який є цільовим для цих банків.
Європейський центральний банк наслідував приклад Банку Канади, який у середу знизив процентні ставки, ставши першим центральним банком з країн G7, що здійснив такий крок за останні роки. Центральні банки Швейцарії та Швеції також в цьому році знизили процентні ставки.
Президент ЄЦБ Крістін Лагард планує провести пресконференцію пізніше, де обговорить ці зміни. Аналітики скептично ставляться до можливості подальшого зниження ставок на наступному засіданні ЄЦБ у липні, враховуючи, що інфляція в єврозоні в травні виявилася вищою за прогнози, зрісши до 2,6% з 2,4% у попередньому місяці. Зростання базової інфляції також прискорилося через збільшення заробітної плати.
ЄЦБ підвищив свій прогноз інфляції на цей рік до 2,5% з 2,3%, обіцяючи утримувати процентні ставки на достатньо обмежувальному рівні, щоб досягти цільового показника в 2%. Також вказано, що європейська економіка показує ознаки відновлення, що може призвести до подальшого зростання інфляції.
Нагадаємо
Європейський центральний банк попередив, що геополітична напруженість і насичена програма виборів у всьому світі загрожують фінансовій стабільності.