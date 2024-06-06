ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне
Киев • УНН
Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые почти за пять лет, снизив базовую ставку с 4% до 3,75% для 20 стран еврозоны, следуя примеру Банка Канады и опережая ФРС США и Банк Англии.
Европейский центральный банк в четверг провел снижение процентных ставок, делая шаг раньше Федеральной резервной системы США и Банка Англии, направленный на уменьшение стоимости кредитования в ответ на спад инфляции после лет роста ставок, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Это первое снижение ставок ЭЦБ за последние почти пять лет, которое уменьшило базовую ставку в 20 странах зоны евро с исторически высоких 4% до 3,75%. Европейский центральный банк также заявил, что, хотя борьба с инфляцией еще не завершена, в настоящее время он не планирует дальнейшего снижения ставок.
"Несмотря на прогресс за последние кварталы, внутреннее ценовое давление остается сильным, поскольку рост заработной платы повышен, а инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня и в следующем году", - говорится в заявлении ЕЦБ.
К концу 2021 года крупные центральные банки начали увеличивать стоимость кредитования как реакцию на высокий уровень инфляции, который был частично вызван окончанием пандемии и энергетическим кризисом из-за российского вторжения в Украину. Тем не менее, с тех пор темпы роста цен в еврозоне, США и Великобритании замедлились, приблизив годовой уровень инфляции до 2%, который является целевым для этих банков.
Европейский центральный банк последовал примеру Банка Канады, который в среду снизил процентные ставки, став первым центральным банком из стран G7, совершившим такой шаг за последние годы. Центральные банки Швейцарии и Швеции также в этом году снизили процентные ставки.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард планирует провести пресс-конференцию позже, где обсудит эти изменения. Аналитики скептически относятся к возможности дальнейшего снижения ставок на следующем заседании ЕЦБ в июле, учитывая, что инфляция в еврозоне в мае оказалась выше прогнозов, увеличившись до 2,6% с 2,4% в предыдущем месяце. Рост базовой инфляции также ускорился из-за увеличения заработной платы.
ЕЦБ повысил свой прогноз инфляции на этот год до 2,5% с 2,3%, обещая удерживать процентные ставки на достаточно ограничительном уровне, чтобы достичь целевого показателя в 2%. Также указано, что европейская экономика показывает признаки восстановления, что может привести к дальнейшему росту инфляции.
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