ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 14:18  •  5526 просмотра

Read in English

Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые почти за пять лет, снизив базовую ставку с 4% до 3,75% для 20 стран еврозоны, следуя примеру Банка Канады и опережая ФРС США и Банк Англии.

Европейский центральный банк в четверг провел снижение процентных ставок, делая шаг раньше Федеральной резервной системы США и Банка Англии, направленный на уменьшение стоимости кредитования в ответ на спад инфляции после лет роста ставок, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Это первое снижение ставок ЭЦБ за последние почти пять лет, которое уменьшило базовую ставку в 20 странах зоны евро с исторически высоких 4% до 3,75%. Европейский центральный банк также заявил, что, хотя борьба с инфляцией еще не завершена, в настоящее время он не планирует дальнейшего снижения ставок.

"Несмотря на прогресс за последние кварталы, внутреннее ценовое давление остается сильным, поскольку рост заработной платы повышен, а инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня и в следующем году", - говорится в заявлении ЕЦБ.

К концу 2021 года крупные центральные банки начали увеличивать стоимость кредитования как реакцию на высокий уровень инфляции, который был частично вызван окончанием пандемии и энергетическим кризисом из-за российского вторжения в Украину. Тем не менее, с тех пор темпы роста цен в еврозоне, США и Великобритании замедлились, приблизив годовой уровень инфляции до 2%, который является целевым для этих банков.

Европейский центральный банк последовал примеру Банка Канады, который в среду снизил процентные ставки, став первым центральным банком из стран G7, совершившим такой шаг за последние годы. Центральные банки Швейцарии и Швеции также в этом году снизили процентные ставки.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард планирует провести пресс-конференцию позже, где обсудит эти изменения. Аналитики скептически относятся к возможности дальнейшего снижения ставок на следующем заседании ЕЦБ в июле, учитывая, что инфляция в еврозоне в мае оказалась выше прогнозов, увеличившись до 2,6% с 2,4% в предыдущем месяце. Рост базовой инфляции также ускорился из-за увеличения заработной платы.

ЕЦБ повысил свой прогноз инфляции на этот год до 2,5% с 2,3%, обещая удерживать процентные ставки на достаточно ограничительном уровне, чтобы достичь целевого показателя в 2%. Также указано, что европейская экономика показывает признаки восстановления, что может привести к дальнейшему росту инфляции.

Напомним

Европейский центральный банк предупредил, что геополитическая напряженность и насыщенная программа выборов во всем мире угрожают финансовой стабильности.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаНовости Мира
cnnCNN
shveitsariyaШвейцария
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  5900 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  64770 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  68108 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  100693 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  94744 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  85746 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  65313 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  84453 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  85098 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
5 июня 2024, 12:42  •  120229 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Новости по теме
ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

  •  5526 просмотра
За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

  •  7143 просмотра
"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

  •  5830 просмотра
Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

  •  5951 просмотра
80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

  •  8158 просмотра
На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

  •  6661 просмотра
Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

  •  7666 просмотра
Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

  •  7156 просмотра
В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

  •  6777 просмотра
"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"

"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"

  •  10091 просмотра

Популярные

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  110401 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  116985 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  124243 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  131717 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  141503 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  110401 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  116985 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  124243 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  131717 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  141503 просмотра

ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые почти за пять лет, снизив базовую ставку с 4% до 3,75% для 20 стран еврозоны, следуя примеру Банка Канады и опережая ФРС США и Банк Англии.

Экономика •   •  5526 просмотра
ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

российская сторона несет ответственность за любые пожары на нефтеперерабатывающих заводах рф в связи с ее полномасштабной войной против Украины, что делает военные объекты и объекты двойного назначения законными целями для Сил обороны Украины.

Война •   •  7143 просмотра
За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

Несмотря на российскую агрессию, Украина формирует свои Вооруженные Силы, стремясь создать перспективную структуру ВСУ до вступления в НАТО.

Война •   •  5830 просмотра
"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

Более 55 000 украинцев уже получили электронные удостоверения ветерана в приложении "Дія" за день после его запуска, что позволяет им использовать электронное удостоверение ветерана вместо бумажного.

Общество •   •  5951 просмотра
Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

На церемонии во Франции мировые лидеры отметили 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Политики призвали к защите свободы и демократии и пообещали поддержку Украине.

Война •   •  8158 просмотра
80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

По данным Генштаба, с начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 58 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Война •   •  6661 просмотра
На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

Верховная Рада приняла законопроект, сокращающий учебную нагрузку для преподавателей университетов с 600 до 400-500 часов в год, чтобы предоставить больше времени для исследований, инноваций и профессионального роста.

Общество •   •  7666 просмотра
Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

Парламент принял законопроект, расширяющий права родителей и улучшающий условия труда воспитателей дошкольных учреждений, включая более длительный ежегодный отпуск и снижение рабочей нагрузки.

Общество •   •  7156 просмотра
Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

По данным Совета бизнес-омбудсмена, в первом квартале 2024 года предприниматели больше всего жаловались на налоговую службу.

Экономика •   •  6777 просмотра
В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"

Пятая книга Сюзанны Коллинз из серии " Голодные игры "под названием" Восход солнца на жатве", действия которой которого разворачивается через 40 лет после "Баллады о певчих птицах и змеях" и за 24 года до выхода оригинальной трилогии, выйдет уже в марте следующего года.

Культура •   •  10091 просмотра
"Восход солнца на жатве": в следующем году выйдет пятая книга из серии "Голодные игры"