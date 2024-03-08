ЄС затвердить переговорну рамку вступу України до ЄС після виконання додаткових 4 пунктів "домашнього завдання" - Домбровскіс
Київ • УНН
ЄС затвердить проект переговорних рамок для вступу України до ЄС після того, як Україна виконає чотири додаткові пункти "домашнього завдання" на шляху до членства.
Європейський союз затвердить проект переговорної рамки щодо вступу до ЄС України після того, як будуть виконані додаткові чотири пункти "домашнього завдання" для України. Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем сказав віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає УНН.
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Говорячи про розширення Європейського союзу він відзначив важливий поступ на цьому шляху, якого було досягнуто за останній рік.
Ми досягли дуже важливих поступів на цьому шляху. По-перше, Україна отримала статус країни кандидата. По-друге, ми запустили початок підготовки переговорного процесу до вступу України в ЄС. Наступного тижня ми вже представимо на розгляд країн-членів Євросоюзу проект переговорної рамки
Він додав, що сподівається, що країни ЄС мають затвердити цей документ після того, як будуть виконані додаткові чотири пункти "домашнього завдання" України на шляху до членства.
Нагадаємо
Раніше Домбровскіс сказав, що Європейський союз планує представити переговорну рамку щодо вступу України до ЄС уже наступного тижня. Виконавчий орган ЄС рекомендуватиме країнам-членам розпочати ухвалення рамкової програми, щойно Україна виконає умови, що залишилися.
Україна очікує на переговорну рамку від Єврокомісії вже у березні 2024 року – Шмигаль08.03.24, 15:35 • 19079 переглядiв