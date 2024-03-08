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ЄС представить переговорну рамку щодо вступу України наступного тижня - Домбровскіс

Київ • УНН

 • 18996 перегляди

ЄС планує представити переговорну рамку щодо вступу України до ЄС наступного тижня, заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

ЄС представить переговорну рамку щодо вступу України наступного тижня - Домбровскіс

Європейський союз планує представити переговорну рамку щодо вступу України до ЄС уже наступного тижня,  заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає УНН із посиланням на Bloomberg. 

Деталі 

Виконавчий орган ЄС рекомендуватиме країнам-членам розпочати ухвалення рамкової програми, щойно Україна виконає умови, що залишилися, сказав Домбровскіс у п'ятницю на пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві. 

"Уже є дуже хороший прогрес, тож це не повинно призвести до суттєвих затримок",  - заявив Домбровскіс. 

Доповнення 

Глава українського уряду Денис Шмигаль привітав виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, згадавши про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС та зазначив, що Україна виконала необхідні закони, тому очікує початку самих перемовин.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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