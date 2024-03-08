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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на следующей неделе - Домбровскис

ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на следующей неделе - Домбровскис

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:04  •  9321 просмотра

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ЕС планирует представить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС на следующей неделе, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Европейский союз планирует представить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС уже на следующей неделе,  заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает УНН со ссылкой на Bloomberg . 

Детали 

Исполнительный орган ЕС будет рекомендовать странам-членам начать принятие рамочной программы, как только Украина выполнит оставшиеся условия, сказал Домбровскис в пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве. 

"Уже есть очень хороший прогресс, поэтому это не должно привести к существенным задержкам",  - заявил Домбровскис. 

Дополнение 

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поздравил исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, упомянув об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и отметил, что Украина выполнила необходимые законы, поэтому ожидает начала самих переговоров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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