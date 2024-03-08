ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на следующей неделе - Домбровскис

Европейский союз планирует представить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС уже на следующей неделе, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает УНН со ссылкой на Bloomberg .

Детали

Исполнительный орган ЕС будет рекомендовать странам-членам начать принятие рамочной программы, как только Украина выполнит оставшиеся условия, сказал Домбровскис в пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве.

"Уже есть очень хороший прогресс, поэтому это не должно привести к существенным задержкам", - заявил Домбровскис.

Дополнение

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поздравил исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, упомянув об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и отметил, что Украина выполнила необходимые законы, поэтому ожидает начала самих переговоров.