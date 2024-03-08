ЕС утвердит переговорную рамку вступления Украины в ЕС после выполнения дополнительных 4 пунктов "домашнего задания" - Домбровскис

Европейский союз утвердит проект переговорной рамки по вступлению в ЕС Украины после того, как будут выполнены дополнительные четыре пункта "домашнего задания" для Украины. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

Детали

Говоря о расширении Европейского союза он отметил важный прогресс на этом пути, который был достигнут за последний год.

Мы достигли очень важных успехов на этом пути. Во-первых, Украина получила статус страны кандидата. Во-вторых, мы запустили начало подготовки переговорного процесса к вступлению Украины в ЕС. На следующей неделе мы уже представим на рассмотрение стран-членов Евросоюза проект переговорной рамки - сказал Домбровскис.

Он добавил, что надеется, что страны ЕС должны утвердить этот документ после того, как будут выполнены дополнительные четыре пункта "домашнего задания" Украины на пути к членству.

Напомним

Ранее Домбровскис сказал, что Европейский союз планирует представить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС уже на следующей неделе. Исполнительный орган ЕС будет рекомендовать странам-членам начать принятие рамочной программы, как только Украина выполнит оставшиеся условия.

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль